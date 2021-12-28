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Giriş Tarihi: 28.12.2021 14:14 Son Güncelleme: 28.12.2021 14:26

Köy evindeki yangında 1 kişi yanarak can verdi

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Köy evindeki yangında 1 kişi yanarak can verdi

Tunceli’de bir köy evinde çıkan yangında, 35 yaşındaki Ünal P. yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, merkeze bağlı Çantur Köyü'nde bulunan tek katlı bir evde öğleye doğru meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tek katlı evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye, jandarma ve 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Tunceli Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken evin kapısının önünde Ünal P (35) isimli vatandaşın yanarak can verdiğini tespit etti.

Cumhuriyet Savcısı'nın jandarma nezaretinde olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ünal P.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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