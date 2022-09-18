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Giriş Tarihi: 19.9.2022

‘Köy kardelenim solmasın’

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‘Köy kardelenim solmasın’
Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde yaşayan Ahmet ve Berrin Çiçek çiftinin 10 aylık bebekleri Aslı Çiçek'e, henüz 2.5 aylıkken SMA Tip1 hastalığı teşhisi konuldu. Aile bunun üzerine valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Bugüne kadar ise tedavi parasının sadece yüzde 54'ü toplanabildi. Çiçek ailesinin en büyük sorunlarından biri ise kış. Kış ayında yolların kapanması ailenin hastaneye erişimini engelliyor. Bu nedenle ailenin tek isteği kalan paranın bir an önce toplanması ve kar yağmadan önce çocuklarının sağlığına kavuşması. Anne Berrin Çiçek, "Zor köy şartlarında evladımı yaşatmak için mücadele ediyorum. Kasları her geçen gün işlevini kaybediyor. Gözümüzün önünde eriyor. Evladımızın canına bir para biçmişler ve bizim bu parayı verecek gücümüz yok. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Köy kardelenim solmasın" dedi. Baba Ahmet Çiçek ise, "Kızım gülme kaslarını da kaybetmeden onu ilacına birlikte kavuşturarak Aslı'ma gülüşlerini hediye eder misiniz? Büyük kızıma söz verdim, kardeşi ile koşup oynayacak" dedi.

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‘Köy kardelenim solmasın’
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