Köy köy dolaşıp şifa dağıtıyorlar

Tüm dünyayı 3 yıl boyunca etkisi altına alan pandemi döneminde canla başla mücadele edip, milyonlarca vatandaşı sağlığına kavuşturan sağlık kahramanları, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından da en ön safta mücadele ediyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraşta görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), sağlık hizmeti alabilmek için kent merkezine gelemeyen vatandaşlara mobil sağlık aracıyla sağlık hizmeti ulaştırıyor.SABAH'ın da tanıklık ettiği bu anlarda sağlık personelleri vatandaşların şikayetine göre muayenesini yapıyor, gerekli ilacı tedarik edip yaralarına merhem oluyor. Zorlu yolları aşan sağlık kahramanları gittikleri bölgelerdeki çocukları da unutmuyor. Çocuklara diş macunu ve fırçası başta olmak üzere çeşitli hediyeler veren ekipler, onlarla oyun oynayıp, sohbet ediyor.Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi ile Gaziantep'in Nurdağı ilçeleri sınırındaki Yeni Bademli Mahallesine giden sağlık ekipleri, yaylada kulağında ağrı bulunan bir çocuğu muayene etti. Ekipler, ailenin ayağından yaralı olan 'Katil' adlı Kafkas Kangalı cinsi köpeğinin de tedavisini yaptı.UMKE'den sağlık hizmeti alan depremzede Orhan Bahar (63), depremde Nurdağı ilçesinde yaşayan 15 yeğenini, amcasını, amcasının çocuklarını toprağa verdiğini anlattı. Ailesi ve akrabalarıyla birlikte yayladaki çadırına sığınan Bahar, "Her türlü ihtiyacımız kapımıza kadar geliyor. Allah devletimizden razı olsun. Devletimizden bir şikayetimiz yok. Bizimle ilgilendiler. Buraya ilk yardım Şırnak'tan geldi. Onlara da teşekkür ederim. İstemesek bile yine de geliyor. Sağlıkçı arkadaşlarımız kapımıza kadar gelip tedavimizi yapıyor. Biz daha ne isteriz. Her yer yıkıldı ve devletimiz yardımımıza koştu" diye konuştu. Nurdağı'ndayken bölgeye gelen bir CHP yetkilisinin "Siz CHP'lileri başa getirmiyorsunuz AK Parti'yi getiriyorsunuz" dediğini aktaran Bahar, "Gün birlik olma günüyken, biz canımızın peşindeyken onlar siyaset peşinde koşuyor. AK Parti de bizim diğerleri de bizim. Bu kadar da vicdansızlık olunmaz. Siyaset sonraki iş. Önce birlik olup yaralardı sarma zamanı. Ama onlar halen birilerini kötüleme derdinde" dedi.