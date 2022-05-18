Köy meydanında silahlı kavga: 2 ölü

Burada Avcı, belinden çıkardığı ruhsatsız silah ile Arıkaya'ya bir el ateş etti. Kasığından yaralanan Arıkaya da belinden çıkardığı tabanca ile karşılık vererek Avcı'nın göğüs kısmına 8 ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri nabız alınamayan Bekir Avcı'yı Karamanlı Devlet Hastanesi'ne; muhtar Bayram Arıkaya ise Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.