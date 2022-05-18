Köy meydanında silahlı kavga: 2 ölü

Burdur'un Tefenni ilçesine bağlı Bayramlar köyünde bulunan kahvehanede akşam saatlerinde Bekir Avcı ve aralarında husumet bulunan köy muhtarı Bayram Arıkaya'yı bir araya geldi. Avcı uzaktan akrabası olan Arıkaya'yı kahvehanenin arkasındaki boş araziye çağırdı. Muhtar Arıkaya, Avcı'nın peşinden gitti.
Burada Avcı, belinden çıkardığı ruhsatsız silah ile Arıkaya'ya bir el ateş etti. Kasığından yaralanan Arıkaya da belinden çıkardığı tabanca ile karşılık vererek Avcı'nın göğüs kısmına 8 ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri nabız alınamayan Bekir Avcı'yı Karamanlı Devlet Hastanesi'ne; muhtar Bayram Arıkaya ise Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Bekir Avcı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bayram Arıkaya'ya ise Tefenni Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayet köyde şok etkisi yarattı. Muhtar Bayram Arıkaya'nın Bekir Avcı'nın kardeşi Abdurrahman Avcı'nın damadı olduğu öğrenildi.
20 METRE ARA İLE TOPRAĞA VERİLDİ
Cinayetin ardından Bekir Avcı'nın otopsi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapıldı. Muhtar Bayram Arıkaya'nın otopsisi ise Burdur Devlet Hastanesi morgunda gerçekleştirildi. Avcı ve Arıkaya birkaç saat arayla 20 metre mesafede Bayramlar Köyü Mezarlığında toprağa verildi.