Köy muhtarını öldüren komşusu suçunu itiraf etti: Çekiçle başına vurarak öldürmüş

Artvin'in Şavşat ilçesinde 12 Aralık Pazartesi günü meydana gelen olayda, kaza ihbarı alan Jandarma ekipleri Tepeköy köyüne gitti. Ekipler, araç içinde kimsenin olmadığını gördü. Araçta görülen kan izleri sonrası ekipler inceleme soruşturmayı genişletti. Aracın, Tepeköy muhtarı Murat Altun'a ait olduğu belirleyen ekipler, kayıp olan muhtarı aramaya başladı. Şavşat Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda, aracın kaza sonrası duruşu ve içinde bulunan kan damlalarının akış yönünün kazaya göre ters yönde olmasından şüphelenen cumhuriyet savcısı kayıp muhtarın son görüştüğü kişilerin ifadesine başvurdu.
KAZA SÜSÜ VERMEK İSTEMİŞ!
Ekipler, telefon kayıtlarından son olarak komşusu Y.A ile görüştüğünü belirledi. Y.A. sorgusunda suçunu itiraf etti. Alkolü olduklarını, borç para yüzünden evinin önünde çekiçle muhtarın kafasına vurduğunu belirten Y.A, daha sonra muhtar Murat Altun'u aracıyla ormanlık alana götürdüğünü, o arada ise araç içinde tekrardan çekiçle defalarca kafasına vurarak öldürdüğünü söyledi. Y.A, sonrada öldürdüğü muhtar Murat Altun'un cesedini köy çıkışında ormanlık alana bıraktığını aracı ise 1 kilometre uzaklıkta yoldan aşağı atarak kaza süsü vermek istediğini belirtti.
TÜFEĞİYLE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ
Zanlı Y.A'nın evine gittikten sonra ise evde bulunan av tüfeğiyle intihar etmek istediği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu intihar girişimi engellenen Y.A, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, köy muhtarı Murat Altun Tepeköy Mezarlığında toprağa verildi.