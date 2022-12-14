Köy muhtarını öldüren komşusu suçunu itiraf etti: Çekiçle başına vurarak öldürmüş

KAZA SÜSÜ VERMEK İSTEMİŞ!

Ekipler, telefon kayıtlarından son olarak komşusu Y.A ile görüştüğünü belirledi. Y.A. sorgusunda suçunu itiraf etti. Alkolü olduklarını, borç para yüzünden evinin önünde çekiçle muhtarın kafasına vurduğunu belirten Y.A, daha sonra muhtar Murat Altun'u aracıyla ormanlık alana götürdüğünü, o arada ise araç içinde tekrardan çekiçle defalarca kafasına vurarak öldürdüğünü söyledi. Y.A, sonrada öldürdüğü muhtar Murat Altun'un cesedini köy çıkışında ormanlık alana bıraktığını aracı ise 1 kilometre uzaklıkta yoldan aşağı atarak kaza süsü vermek istediğini belirtti.