Köy okuluna kütüphane kurdular

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Süleyman Yılmaz ve üniversite öğrencileri, başlattıkları kampanyada topladıkları 5 bin kitapla, depremden etkilenen Hatay'daki 2 köy okuluna kütüphane kurdu. Prof. Dr. Yılmaz, "Hatay Yayladağı'ndaki kurulan kütüphanelerimizle birlikte öğrencilerimiz ve kitapseverler olarak, 5 bin kitaptan kütüphaneleri kurmayı başarmış olduk. Böyle bir projede yer almaktan büyük bir keyif aldık" dedi. 40 öğrenci, üniversitedeki fakülteler ile şehir merkezindeki iş yerlerini tek tek ziyaret edip, 5 bin kitap topladı. Toplanan kitaplarla, Hatay Yayladağı Mili Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Sebenoba Hacı Fuat Yılmaz Ortaokulu ve Bezge İmam Hatip Ortaokulu'na kütüphane kuruldu. Rektör yardımcısı Prof. Dr. Erşan Sever, Prof. Dr. Yılmaz ve öğrencilerden oluşan 41 kişilik heyet, iki okula gidip, kitapları tek tek raflara yerleştirdi. Aynı zamanda oradaki öğrencilerle de oyun oynayıp, sohbet etti.