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Giriş Tarihi: 6.12.2021 01:32

Köy yolunda araç dereye uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Köy yolunda araç dereye uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Karabük'e bağlı Yenice ilçesi Yirmibeşoğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Mehmet Kazancı idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik şarampole uçtu. Kazada sürücü ile birlikte bulunan çocukları Sümeyye Serra ve Ahmet Emir yaralanırken, anne Ferhan Kazancı olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücünün kendi imkanları ile haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yaralılar araçtan çıkartılarak ambulansa taşındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Hayatını kaybeden anne Kazancı'nın cansız bedeni Yenice hastanesi morguna kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Mehmet Kazancı'nın ailesi ile birlikte hafta sonu köyüne ziyarete gittiği, Karabük'e dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Köy yolunda araç dereye uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
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