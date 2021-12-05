Köyceğiz Gölü’nün rengi değişti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış açıklamasının ardından geçen yaz orman yangını felaketini yaşayan Muğla Köyceğiz'de etkili yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde yollar sular altında kalırken, sokaklar nehre döndü.
Ana caddeler araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı, trafik felç oldu. Tarım alanlarını su bastı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla oluşabilecek su taşkınlarına karşı önlem aldı. Köyceğiz'de etkili yağışın neden olduğu taşkınlar sonrasında 'Köyceğiz Gölü' renk değiştirdi, kahverengiye büründü.
KÖYCEĞİZ GÖLÜ
Muğla'nın güneydoğusunda yer alan Köyceğiz Göl'ü tektonik bir çukurluğun sularla dolması ve Dalaman Çayı'nın getirdiği alüvyonların körfezin önünü tıkaması sonucu oluşmuş alüvyal set gölü.