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Giriş Tarihi: 5.12.2021 20:14

Köyceğiz Gölü'nün rengi değişti!

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Köyceğiz Gölü’nün rengi değişti!

Muğla Köyceğiz’de şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Taşkınlar nedeniyle Köyceğiz Gölü renk değiştirdi, kahverengiye büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış açıklamasının ardından geçen yaz orman yangını felaketini yaşayan Muğla Köyceğiz'de etkili yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde yollar sular altında kalırken, sokaklar nehre döndü.

Ana caddeler araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı, trafik felç oldu. Tarım alanlarını su bastı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla oluşabilecek su taşkınlarına karşı önlem aldı. Köyceğiz'de etkili yağışın neden olduğu taşkınlar sonrasında 'Köyceğiz Gölü' renk değiştirdi, kahverengiye büründü.

KÖYCEĞİZ GÖLÜ

Muğla'nın güneydoğusunda yer alan Köyceğiz Göl'ü tektonik bir çukurluğun sularla dolması ve Dalaman Çayı'nın getirdiği alüvyonların körfezin önünü tıkaması sonucu oluşmuş alüvyal set gölü.

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Köyceğiz Gölü'nün rengi değişti!
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