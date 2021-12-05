Köyceğiz Gölü’nün rengi değişti!

Ana caddeler araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı, trafik felç oldu. Tarım alanlarını su bastı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla oluşabilecek su taşkınlarına karşı önlem aldı. Köyceğiz'de etkili yağışın neden olduğu taşkınlar sonrasında 'Köyceğiz Gölü' renk değiştirdi, kahverengiye büründü.