Haberler Yaşam Haberleri Köyceğiz’de cani kocanın döverek komalık ettiği kadından acı haber geldi
Giriş Tarihi: 28.1.2025 12:14 Son Güncelleme: 28.1.2025 12:15

Köyceğiz’de cani kocanın döverek komalık ettiği kadından acı haber geldi

Muğla Köyceğiz’de 21 Ocak’ta akşam saatlerinde yemek yapmama meselesi ve kıskançlık meselesi yüzünden eşi Yunus Korkut tarafından darp edilen Ummuhan Korkut, yoğun bakıma alınmıştı. Korkut’un eşi Yunus Korkut ise Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla tutuklamaya talebiyle mahkemeye sevk edildi ve kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tedavisi süren Korkut 28 Ocak (Bugün) sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Köyceğiz’de cani kocanın döverek komalık ettiği kadından acı haber geldi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesinde, 21 Ocak'ta akşam saatlerinde 34 yaşındaki Yunus Korkut, 26 yaşındaki eşi Ummuhan Korkut arasından yemek yapmama ve kıskançlık meselesi yüzünden tartıştı. Daha sonra Yunus Korkut, eşi Ummuhan Korkut'un kendi evlerinin arkasındaki koyunlara bakmaya gittiğini ve geciktiğini, kontrol için gittiğinde ise ağzından köpükler geldiğini belirterek 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Olay yerinde bilinci kapalı olan Ummuhan Korkut, sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yapılan tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve hayati tehlikesi bulunan Korkut, yoğun bakıma alınmıştı.

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Yoğun bakıma alınan Korkut'un eşi Yunus Korkut ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli Korkut, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Korkut, çıkarıldığı mahkemece kasten yaralamadan tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

ACI HABER GELDİ

Muğla Eğitim Araştırma Hastanesinde, ameliyat edilen Ummuhan Korkut ise Ortaca'daki bir hastaneye yatırılmıştı. Burada tedavisi süren Korkut'tan 28 Ocak (Bugün) sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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Köyceğiz’de cani kocanın döverek komalık ettiği kadından acı haber geldi
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