Köyceğiz’de feci kaza! Kamyon TIR’a çarptı: 2 ölü

Muğla'da Köyceğiz-Ortaca karayolu Yangın Mahallesinde Nurettin Akdeniz yönetimindeki kamyon seyir halinde iken aynı istikamette yol üzerinde duran tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekipleri tarafından araç sürücüsü Nurettin Akdeniz ve yanında yolcu olarak bulunan Adem Yoldaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içinde sıkışan ve yaşamını yitiren iki kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.