Köyceğiz’de kağıda emdirerek uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Ulucami Mahallesinde yaşayan mermerci Azerbaycan uyruklu Kenan Musayev'in uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinildi. Fiziki takip sonucunda C.C.S., motosiklet ile şüpheli Musayev'in ikametine gelerek uyuşturucu madde ticareti yaptığı görüldü. Şüpheli C.C.S., emniyet görevlilerini görünce A4 kağıda emdirilmiş uyuşturucuyu yere attı. Şüpheli C.C.S.'yi yakalayan ekipler, uyuşturucuyu ele geçirdi. Bunun üzerine şüpheli Kenan Musaye'in ikametinde yapılan aramalarda 2 parça A4 sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ve uyuşturucu maddeleri parçalama ve tartım olarak kullanılan 1 adet makas ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden C.C.S., ifadesinde uyuşturucu maddeyi Kenan Musayev isimli şahıstan satın aldığını kabul etti.

Şüpheli Kenan Musayev, uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesine müteakip sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.