Köyceğiz’de tarihi eser operasyonu! 5 milyon TL’lik Kuran-ı Kerim ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Köyceğiz İlçesinde ikamet eden E.D. ve İ.Y. isimli şahısların tarihi eser niteliği bulunan Kuran-ı Kerimleri satmak için müşteri arayışı içinde oldukları bilgisinin alındı. KOM Şube Müdürlüğü ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyon sonucu, şahısların yanlarında bulunan 2 adet 1000 yıllık toplam değerlerinin 5 milyon TL olduğu değerlendirilen deri kaplama Kuran-ı Kerim ele geçirildi.

Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemleri başlanıldığı bildirildi.