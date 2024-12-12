Köyceğiz’deki kazada traktör ikiye bölündü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Toparlar Mahallesi'nde, bugün sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada, traktör ikiye bölündü. Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktörün sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan traktör sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, yetkililer olayı yerinde incelemeye devam ediyor.