Haberler Yaşam Haberleri Köyceğiz’deki kazada traktör ikiye bölündü
Giriş Tarihi: 12.12.2024 15:18 Son Güncelleme: 12.12.2024 15:39

Köyceğiz’deki kazada traktör ikiye bölündü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Toparlar Mahallesi'nde, traktör ile yolcu otobüsü çarpıştı. Feci kazada ikiye bölünen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Köyceğiz’deki kazada traktör ikiye bölündü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Toparlar Mahallesi'nde, bugün sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsü ile traktörün çarpıştığı kazada, traktör ikiye bölündü. Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktörün sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan traktör sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, yetkililer olayı yerinde incelemeye devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Köyceğiz’deki kazada traktör ikiye bölündü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA