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Giriş Tarihi: 3.9.2022

Koyda, iki kişinin cesedi bulundu

AA
Koyda, iki kişinin cesedi bulundu
Aydın'ın Didim ilçesinde ihbar üzerine Mercimek Koyu'ndaki makilik alana sevk edilen polis ekipleri, tabancayla kafalarından vuruldukları belirlenen iki kişinin cesetleriyle yakın konumda bir tabanca buldu. Hasan Tan (65) ve Hamide Saraç'a (49) ait olduğu tespit edilen cesetler, Didim Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tabanca da incelenmek üzere Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Tan'a ait otomobilin olay yeri yakınında park edildiği öğrenildi. Aralarında ilişki olduğu belirtilen Tan'ın emekli, Saraç'ın da kamu çalışanı olduğu belirtildi.

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Koyda, iki kişinin cesedi bulundu
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