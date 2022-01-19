Köyde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

Esenkaya köyüne bağlı Babautoğlu Mahallesinde Göksel Sümbül'e ait evde henüz nedeni bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Yangın köylülerin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyerek rüzgarın etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, Jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. İlk belirlemelere göre 4 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangında, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.