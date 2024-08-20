Köyde çıkan yangında ölen gencin cesedine ulaşıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Bürnük köyünde sabah saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle Erdoğan Sivrioğlu'na ait yangın çıktı. Yangını gören köylüler hemen jandarmaya haber verdi. Bu arada yangın yanında bulunan 3 eve sıçradı. Olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangından etkilenen 3 ev tamamen yandı. Yangının çıktığı Erdoğan Sivrioğlu'nun evinde 16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu'nun olduğu belirtilmesi üzerine AFAD, UMKE ve Jandarma evde yaptıkları aramada 16 Yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu'nun cesedine ulaştılar.

Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, açıklamada; "Bürnük köyümüzde, 06.17 sıralarında çıkan yangına Tosya Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ivedilikle müdahale edilerek, yangın söndürüldü. Yangında, maalesef 3 ev, 2 ahır ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangının başladığı evde bulunan 16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu adlı vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Devletimiz, bütün imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında yer alarak ihtiyaçlarını temin edecektir. Tekrardan başımız sağ olsun" dedi.

Öte yandan hayatını kaybeden Alperen Bulanıkoğlu'nun Erdoğan Sivrioğlu'nun torunu olduğu belirtildi. Jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı yangın hakkında soruşturma başlattı.