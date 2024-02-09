Köyde kanlı pusu: 2 ölü

Çanakkale'de yaşayan Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı (26), önceki gün, 20.30 sıralarında motosikletle giderken önleri kesildi. Saldırganlar, Aydın ve Avcı'ya pompalı tüfekle kurşun yağdırıp kaçtı.İkilinin imdadına yoldan geçenler yetişti. Aydın, "Bize pusu kurdular" dedikten sonra olay yerinde hayatını kaybetti. Avcı ise kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olaydan sonra harekete geçen jandarma ekipleri, Sarıot ve Akçakıl köylerinde düzenlediği operasyonlarda, şüphelilerden A.G. ve C.Ö.'yu yakaladı. Taraflar arasındaki ise uyuşturucu ile ilgili alacak verecek anlaşmazlığı olduğu tespit edildi.