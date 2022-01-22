Fethiye’ye bağlı Bozyer Köyü’nde yaşanan çifte cinayet, yasak ve çarpık ilişkiler yumağını ortaya çıkardı. Duruma isyan eden köylüler, “Olanları duyunca, biz de şaşkına döndük” dedi
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi Bozyer Köyü'nde, Cahit-Hatice Paslı çifti motosikletle hareket halindeyken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. 6 yıl önce işlenen bu cinayetin çözülmesini isteyen Hatice Paslı'nın ikiz kardeşi Kadir Koç, atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına başvurdu. Kadir Koç ve diğer konukların anlattıkları bir skandalı ortaya çıkardı. Ölen çift ve köyde yaşayan birçok kişinin birbiriyle yasak ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Kadir Koç, cinayetlerle ilgili olarak köylülerden Ali Varçın'dan şüphelendiğini söyledi.
'YASAK AŞK' ORTAYA ÇIKTI
İddiaya göre Ali Varçın'ın öldürülen Hatice Paslı ile ilişkisi vardı. Yine öldürülen Cahit Paslı ise Ali Varçın'ın eşi Sündüz Varçın'la ilişki yaşıyordu. Programa katılanlar, Sündüz Varçın'ın en küçük çocuğunun babasının Cahit Paslı olduğunu söyledi. Sündüz Varçın'ın Cahit Paslı'nın kardeşi Ekrem'le de ilişki yaşadığı iddiası ortaya atıldı. Öte yandan Hatice Paslı'nın eşinin kuzenleri ile de ilişki yaşadığı öne sürüldü. Ali Varçın'ın cinayetler yaşanmadan 1 hafta önce Cahit ile o bölgede karşılaşıp, tartıştığı ve silahının kayıp olduğu belirtildi. Muhabirimiz Mikail Zeybek, o köye giderek iddiaları araştırdı.
KÖYLÜLER ŞAŞKIN...
Paslı çifti cinayeti ve bağlantılı yasak ilişkilerle anılan Bozyer köylüleri ise yaşananlara isyan ederek "Köyümüzün adını kirlettiler. Bu tür çarpık ilişkiler olduğunu yeni öğrendik, 'Bu kadar da olmaz' dedik. Biz yaptığımız üretimle gündeme gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Muhtar Bayram Kaşlı, "Cinayet ve adı yasak ilişkiye karışanlar genelde yaylalarda hayvancılık yaparak geçinir. Bu tür ilişkileri olduğunu biz de yeni öğrendik ve şaşırdık. Biz bir an önce bu olayın faillerinin bulunmasını istiyoruz. Bozyer aslında 'domatesin başkenti' olarak bilinir, biz üretimimiz ile gündeme gelmek istiyoruz" dedi. Acıları ilk günkü gibi taze olan Hatice Paslı'nın babası Baki Koç ve annesi Alime Koç ise "Üzerine bir de bu tür ilişkiler konuşuluyor. Katil kimse bulunsun" diye konuştu. -