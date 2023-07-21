Köyün 1 aydır suyu akmıyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin köyünde vatandaşlar suların 1 aydır kesik olmasından dolayı dert yandı. Yalova Giresunlular Derneği Başkanı İbrahim Arslan, köylülerle birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Toplantıda yetkililerden yaşanan sıkıntının giderilmesi istendi. Arslan, yaklaşık 1 aydır mahallelerinde suların kesik olduğunu ve ara ara su verildiğini ifade etti. Gelen suyun ise ihtiyacı karşılamadığını anlatan Arslan şunları söyledi: "Yıllardır da bu sorun var. Her sene Kurban Bayramı'nda ne hikmetse sanki ayarlanmış, programlanmış gibi Kurban Bayramı'nda 1 ay önce mahallemizde sular kesiliyor. Ondan sonra 1-1.5 ay yağmurlar yağana kadar, kış gelene kadar mahallemizde su sorunları yaşanıyor. Bu sorunu en çok yaşayan ablalarımız, kadınlarımız, annelerimiz. Maalesef köy mezarlığından yukarı doğru geçtiğimiz zaman mahallede 1 damla su yok. Burada insanlar sabah ezanı okunduğunda namaza kalkıyor abdest almaya su yok. Bizim insanlarımız hep çalışan insanlar işten geliyor, duş alacak su yok. Bölgede 500 hemşehrimiz sıkıntı çekiyor. Sular gelmezse Ankara'ya yürüme kararı aldık." İHA