Haberler Yaşam Haberleri Köyün 1 aydır suyu akmıyor
Giriş Tarihi: 22.7.2023

Köyün 1 aydır suyu akmıyor

Yalova’daki Elmalık köyünde yaklaşık 1 aydır sular kesik. Taşıma su ile hayatlarını sürdürmeye çalışan köylüler artık çözüm istyi or

Köyün 1 aydır suyu akmıyor
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin köyünde vatandaşlar suların 1 aydır kesik olmasından dolayı dert yandı. Yalova Giresunlular Derneği Başkanı İbrahim Arslan, köylülerle birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Toplantıda yetkililerden yaşanan sıkıntının giderilmesi istendi. Arslan, yaklaşık 1 aydır mahallelerinde suların kesik olduğunu ve ara ara su verildiğini ifade etti. Gelen suyun ise ihtiyacı karşılamadığını anlatan Arslan şunları söyledi: "Yıllardır da bu sorun var. Her sene Kurban Bayramı'nda ne hikmetse sanki ayarlanmış, programlanmış gibi Kurban Bayramı'nda 1 ay önce mahallemizde sular kesiliyor. Ondan sonra 1-1.5 ay yağmurlar yağana kadar, kış gelene kadar mahallemizde su sorunları yaşanıyor. Bu sorunu en çok yaşayan ablalarımız, kadınlarımız, annelerimiz. Maalesef köy mezarlığından yukarı doğru geçtiğimiz zaman mahallede 1 damla su yok. Burada insanlar sabah ezanı okunduğunda namaza kalkıyor abdest almaya su yok. Bizim insanlarımız hep çalışan insanlar işten geliyor, duş alacak su yok. Bölgede 500 hemşehrimiz sıkıntı çekiyor. Sular gelmezse Ankara'ya yürüme kararı aldık." İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan emekli maaşı açıklaması
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Körfez ziyareti dönüşü çarpıcı açıklamalar: Devasa ölçekli anlaşmalar yaptık
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'a ihanet: 50 günde 200 toplantı...
Bakan Yumaklı açıkladı! Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
SON DAKİKA | Beşiktaş 2 dakikada 2 transfer açıkladı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İlk adım Berat Albayrak döneminde atılmıştı! Başkan Erdoğan açıkladı: Türkiye-İsrail hattında yeni dönem
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Osmangazi Köprüsü' iftiralarına yanıt
Dünyanın umudu Türkiye! ABD'den flaş tahıl koridoru açıklaması: Dikkat çeken liderlik vurgusu
Evdeki Hamam Böceği Yuvası Nasıl Bulunur? Hamam Böceği Eve Nereden Girer, Yuvası Nerede Olur?
ARKADAŞINA GÖNDER
Köyün 1 aydır suyu akmıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA