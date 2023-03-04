Koyun hırsızlığı çifte cinayetle bitti

ADANA'NIN Yüreğir ilçesi Köklüce da görev aldığı öğrenildi. Mahallesi'nde 21 Şubat'ta Sıraç Ö.'nün bir koyunu çalındı. Sıraç Ö. ve oğlu M.Ö. boş arazideki metruk binanın önünde koyunun bağlı olduğunu ve yanında 3 kişi bulunduğunu gördü. Baba-oğul burada Samet Karan (32) ve Ercan Ortatepe (35) ile tartıştı. Sıraç Ö.'nün yere düşürdüğü tabancayı alan oğlu M.Ö., peş peşe tetiğe bastı. Karan ve Ortatepe'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, 8 yaşındaki Utku Ortatepe de yaralandı. Sıraç Ö. ve M.Ö. yakalanarak tutuklandı.