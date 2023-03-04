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Giriş Tarihi: 5.3.2023

Koyun hırsızlığı çifte cinayetle bitti

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Koyun hırsızlığı çifte cinayetle bitti
ADANA'NIN Yüreğir ilçesi Köklüce da görev aldığı öğrenildi. Mahallesi'nde 21 Şubat'ta Sıraç Ö.'nün bir koyunu çalındı. Sıraç Ö. ve oğlu M.Ö. boş arazideki metruk binanın önünde koyunun bağlı olduğunu ve yanında 3 kişi bulunduğunu gördü. Baba-oğul burada Samet Karan (32) ve Ercan Ortatepe (35) ile tartıştı. Sıraç Ö.'nün yere düşürdüğü tabancayı alan oğlu M.Ö., peş peşe tetiğe bastı. Karan ve Ortatepe'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, 8 yaşındaki Utku Ortatepe de yaralandı. Sıraç Ö. ve M.Ö. yakalanarak tutuklandı.

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Koyun hırsızlığı çifte cinayetle bitti
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