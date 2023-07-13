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Giriş Tarihi: 13.7.2023 14:36 Son Güncelleme: 13.7.2023 14:52

Köyün imamı domuz avında arkadaşını vurdu

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırka beldesinde gerçekleşen bir olayda, bir şahıs yanlışlıkla pompalı tüfekle M.S.'yi vurarak ölümüne sebep oldu.

Gökhan KOCAASLAN
Köyün imamı domuz avında arkadaşını vurdu

Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesine bağlı Kırka Beldesinde köy sakinleri tarafından haşhaş tarlalarındaki yaban domuzlarına karşı avlanmak üzere bir avcı grubu oluşturuldu. Bu gruba dahil olan M.S., Kırka beldesine giderek ava katıldı. Ancak grup üyelerinden İmam R.Y. isimli bir şahıs, domuz sürüsünün yaklaşması üzerine ateş etti. Bu sırada İmam R.Y.'nin ateş açtığı bölgede bulunan M.S. ise pompalı tüfekten çıkan kurşunla göğsünden vuruldu.

YANLIŞLIKLA BEN VURDUM DEDİ

Olayın hemen ardından diğer grup üyeleri sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Ambulansla Sinanpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan M.S, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek İmam R.Y.'yi gözaltına aldı. Diğer grup üyelerinden F.O.'nun ifadesine başvuruldu. Ayrıca, olayda kullanılan tüfeğe de jandarma ekipleri tarafından el konuldu. Bu üzücü olayın ardından bölgede üzüntü hakim olurken, M.S.'nin ailesi ve köy halkı da derin bir şok yaşadı. Öte yandan R.Y., jandarmadaki ifadesinde M.S.'yi yanlışlıkla vurduğunu itiraf etti.

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Köyün imamı domuz avında arkadaşını vurdu
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