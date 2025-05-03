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Giriş Tarihi: 3.5.2025 11:29 Son Güncelleme: 3.5.2025 12:02

Koyun otlatan çoban battaniyeye sarılı erkek cesedi buldu

Nevşehir’de koyunlarını otlatan çoban battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu. Tabancayla 1 ay önce vurularak dağlık alana atılan ceset için kimlik belirleme çalışmaları başlatıldı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Koyun otlatan çoban battaniyeye sarılı erkek cesedi buldu

Acıgöl İlçesi Karapınar Beldesi'nde bulunana kum ocağı civarında koyunlarını otlatan bir çoban, battaniyeye sarılı erkek cesedi buldu. Çobanını ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan otopside cesette kurşun giriş ve çıkışları tespit edildi. Vurularak öldürüldüğü anlaşılan kişinin cesedinin 1 ay önce araziye atıldığı belirlendi. Jandarma cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Koyun otlatan çoban battaniyeye sarılı erkek cesedi buldu
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