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Giriş Tarihi: 7.8.2023 16:00

Koyun otlatmaya giden Ali tüfekle vuruldu: 2 kuzen gözaltında!

Gaziantep'te arkadaşları ile koyun otlatmaya giden Ali Maslak (15) tüfekle vurularak hayatını kaybetti, şüpheli 2 kuzen gözaltına alındı.

DHA
Koyun otlatmaya giden Ali tüfekle vuruldu: 2 kuzen gözaltında!

Olay, dün öğle saatlerinde Geneyik Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Maslak, arkadaşları Ali Ö. (17) ve Hazar Ö. (17) ile koyun otlatmaya gitti. Merada koyun otlatan 3 arkadaş, iddiaya göre yanlarındaki tüfek ile oynamaya başladı. Bu sırada tüfek bir anda patladı, çıkan saçmalar Maslak'a isabet etti. Ali Maslak hayatını kaybetti, 2 kuzen gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinde; Ali Ö. ile Hazar Ö., olayın kaza sonucu meydana geldiğini belirtti. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi. Öte yandan Ali Maslak'ın cenazesi, Geneyik Mahallesi'nde toprağa verildi.

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Koyun otlatmaya giden Ali tüfekle vuruldu: 2 kuzen gözaltında!
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