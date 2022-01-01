Haberler Yaşam Haberleri Koyunları telef olan çiftçiye hediye
Giriş Tarihi: 1.1.2022

Koyunları telef olan çiftçiye hediye

NESLİHAN KONANÇ NESLİHAN KONANÇ
Koyunları telef olan çiftçiye hediye
Kırklareli'nde önceki gün yaşanan selin yaraları sarılıyor. Sel mağdurlarına ilk etapta 5'er bin lira destek verildi. Lüleburgaz'da etkili olan taşkın nedeniyle 11 koyunu telef olan besici Nazif Yılmaz'ın imdadına devlet yetişti. Yılmaz'a Kırklareli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden temin edilen 11 küçükbaş hayvan ve 50 saman balyası hediye edildi. Koyunları teslim eden Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Devlet ve vatandaşlar el ele vererek bu zorlu sürecin üstesinden geleceğiz" diye konuştu. Yılmaz ise, "Devletimiz var olsun" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Aksaray'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
SON DAKİKA | Bakan Akar'dan A Haber'e özel açıklamalar: Bizim teröristlerden başka hedefimiz yoktur
Türkiye 2022'ye 'Merhaba' dedi! İşte yeni yıldan renkli görüntüler
Bakan Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi'nden müjdeyi verdi: 2022'de benzer bir müjdeyi halkımızla paylaşacağız
Altın fiyatları için SÜRPRİZ YÜKSELİŞ! Altın gram fiyatı 2022’de yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 31 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
3000 yıllık lahitin sırrı ortaya çıktı: Firavunun yüzü görüntülendi
Son dakika: Omicron varyantına karşı ne yapılmalı? Bakan Koca'dan flaş açıklama
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
“Karaarslan” operasyonunda flaş gelişme: Ekrem Karaarslan ve 6 şüpheliye tutuklama!
Manisa'daki korkunç cinayette sır perdesi aralandı: 'Yasak aşk!'
ARKADAŞINA GÖNDER
Koyunları telef olan çiftçiye hediye
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA