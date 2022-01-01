Koyunları telef olan çiftçiye hediye

Kırklareli'nde önceki gün yaşanan selin yaraları sarılıyor. Sel mağdurlarına ilk etapta 5'er bin lira destek verildi. Lüleburgaz'da etkili olan taşkın nedeniyle 11 koyunu telef olan besici Nazif Yılmaz'ın imdadına devlet yetişti. Yılmaz'a Kırklareli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden temin edilen 11 küçükbaş hayvan ve 50 saman balyası hediye edildi. Koyunları teslim eden Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Devlet ve vatandaşlar el ele vererek bu zorlu sürecin üstesinden geleceğiz" diye konuştu. Yılmaz ise, "Devletimiz var olsun" dedi.