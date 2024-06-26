Koyunu yerden yere vurdu suçu hayvanın üzerine attı

Adana'da besicilik yapan Abdulcabbar T. (40) koyunu tekmeledikten sonra havaya kaldırarak yere vurdu. Şüphelinin hayvana işkence ettiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafında telefonla saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Abdulcabbar T., "Koyun hastaydı, sürekli sürünün gerisinde kalıyordu. Onun yüzünden sürüyü kaybedecektim. Amacım koyuna zarar vermek değildi. Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dedi. Öte yandan barınakta bakımı yapılan koyunun, hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

HAVAYA KALDIRARAK YERE VURDU

Olay, 20 Haziran'da Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Besici Abdulcabbar T., sürüden ayrılan koyunlarından birini tekmeleyip, havaya kaldırarak yere vurdu. Bir süre sonra sersemleyen koyunun, yerde baygın yattığı görüldü. Çevredekilerin tepki gösterdiği Abdulcabbar T.'nin hayvana eziyet ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA YAYINLANINCA

Şüpheli, koyunu bırakıp olay yerinden ayrılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Veterinere götürülen koyun, daha sonra belediye barınağına teslim edildi. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip, sürüyü takip ederek şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.

"SÜRÜYÜ KAYBEDECEKTİM"

Gözaltına alınan Abdulcabbar T., emniyetteki sorgusunda, "Koyun hastaydı, sürekli sürünün gerisinde kalıyordu. Onun yüzünden sürüyü kaybedecektim. Amacım koyuna zarar vermek değildi. Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dedi. Barınakta bakımı yapılan koyunun, hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Şüpheli Abdulcabbar T.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.