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Giriş Tarihi: 18.9.2022

Kozmetik fabrikası küle döndü: 3 yaralı

Kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Alevler bir anda fabrikayıs ararak komşu tesislere de sıçradı. Peş peşe patlamaların yaşandığı yangın 5s aatte kontrol altına alınabildi. Yangında, fabrikada çalışan 3 işçi yaralandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kozmetik fabrikası küle döndü: 3 yaralı
İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan bir kozmetik fabrikasında büyük yangın çıktı. 3 işçi yaralandı. Yangın saat 10.30 sıralarında, ilçeye bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde, sanayi bölgesindeki kozmetik fabrikasında meydana geldi. Alevler kontrolden çıkarak kısa sürede bütün fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve AKS ekibi sevk edildi.



3 İŞÇİ YARALANDI
Kozmetik fabrikası deposundaki parfüm ve benzeri ürünler yangın sırasında patlayarak çevreye saçılırken, alevler fabrikanın ikinci kısmınının ardından yandaki baharat paketleme tesisine de sıçradı.



Yangın sırasında 60 işçinin çalıştığı fabrikadaki 3 işçi yaralandı. Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma ekipleri, fabrikanın hemen yanında bulunan LPG tanklarını patlama riskine karşı bölgeden uzaklaştırdı. Ekipler alevleri 5 saatte kontrol altına almayı başardı. Fabrika kül haline dönerken jandarma soruşturma başlattı.

ÇAN'DA EV YANGINI: 1 ÖLÜ
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Yaykın köyünde Tahsin Yavuz'un (63) evinden çıkan dumanları gören köylüler, itfaiye, jandarma ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, Tahsin Yavuz'un tüpten çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kozmetik fabrikası küle döndü: 3 yaralı
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