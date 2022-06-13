Kozmetik fabrikasındaki ham madde deposunda patlama

Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Su, fabrikanın ham madde deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığını belirterek, "Çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok. Çalışanlardan bir kısmı dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı" ifadelerini kullandı. Olay yerine gelen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansız'a vali Su geçmiş olsun dileğinde bulundu. Jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangın sıradında fabrika işçisi bazı kadınların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.