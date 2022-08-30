Kozyatağı Metro Durağı Nerede? Kozyatağı Metro Durağına Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Geçiyor?

Türkiye'nin metropol şehri olan İstanbul, aynı zamanda yoğun bir nüfusa sahiptir. Sürekli göç alan bu şehirde ulaşımda pek çok aksamalar olmuştur. Karayoluyla yapılan yolculuklarda trafik yoğunluğunda artış yaşanmıştır. Bu durumda İstanbul'da ulaşım için farklı alternatifler tercih edilmiştir. Kara yolu ulaşımının aksine, raylı sistemler üzerinde yaygın olarak kullanılan metro, birçok sorunun da önüne geçmiştir. Her daim yoğun olan bu metro istasyonlarında ulaşım hem rahat hem de pratiktir. Bir yerden başka bir yere yapılacak yolculuklarda metro sıklıkla tercih edilmiştir. Birçok hattı bulunan metroda farklı duraklar arasında yolculuk yapmak mümkün. Bu yazımızda sizler için en çok merak edilen durak olan Kozyatağı metro durağı hakkında ve bu durağın nerede olduğu konusunda bilgilere yer verdik.

KOZYATAĞI METRO DURAĞI NEREDE?

İstanbul'da en sık tercih edilen ulaşım aracı olan metroda farklı hatlar ve bu hatlara göre farklı duraklar bulunur. M4 hattı üzerinde bulunan Kozyatağı, Kartal-Kadıköy arası hizmet veren bir hattın duraklarından birisidir. M8 hattında ise Bostancı- Parseller Metro hattı bulunur. Kozyatağı durağı, İstanbul'un Ataşehir mevkisinde bulunan önemli duraklardan birisidir. Bu metro durağı, İçeren Mahallesi'nde, Kozyatağı Carrefour AVM Otoparkının altında inşa edilmiştir.

KOZYATAĞI METRO DURAĞINDAN GEÇEN OTOBÜSLER

Kozyatağı üzerinden ulaşım sağlayacak kişiler bu metro durağından geçen otobüsleri merak etmiştir. Bu duraktan geçen otobüsler farklı güzergahlara göre değişiklik gösterecektir. 129L otobüsü, Kozyatağı- 4. Levent Metro güzergahı üzerinden ulaşım sağlayacak kişiler için önemlidir. 129T Bostancı- Taksim güzergahı üzerinden ulaşım sağlamak isteyenler, yine bu durağı kullanabilirler. Diğer otobüs durakları ise; 130A, 14KS, 14T, 16A, 16F, 19B şeklindedir.

KOZYATAĞI METRO DURAĞI ÇIKIŞLARI

Kozyatağı metro durağı giriş ve çıkışları, özellikle metro ile yolculuk yapacak kişiler için önem arz eder. Kozyatağı'na ait bu metro durağında, 1 Nolu Kozyatağı Meydanı, 2 nolu Kozyatağı Mahallesi, 3 Nolu İçerenköy Caddesi, 4 Nolu Küçükbakkalköy Mahallesi ve 5 Nolu AVM olmak üzere 5 giriş ve çıkışı vardır.