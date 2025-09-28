KPSS 2025 sonuçları için geri sayım! A Grubu KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl görüntülenir?

KPSS 2025 sonuçları heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve adaylar sonuçlarını nasıl sorgulayabilecek? İşte detaylar…
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavına giren adaylar, sonuç açıklama tarihini merak ediyordu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açılacak.
SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr
adresinden veya ÖSYM mobil uygulamalarından görüntüleyebilirler. Sonuç belgesi basılmayacak ve posta yoluyla adaylara gönderilmeyecektir. İnternet üzerinde ilan edilen sonuçlarda adayların testlerdeki doğru-yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.
İnternet sayfasında yayımlanan sonuç bilgileri adaylar için resmî tebliğ niteliği taşır. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgileri değişen adayların, daha önce aldıkları sınav/yerleştirme sonuçları bu değişikliklere göre güncellenmez.
Ayrıca, sınav sonuç belgelerinin doğruluğunu kontrol edebilmek için ÖSYM tarafından "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" hizmete sunulmuştur. Her sınav sonucu belgesinin en altında, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" yer alır. Bu kodla doğrulama işlemi https://sonuc.osym.gov.tr üzerindeki ilgili sayfadan yapılabilir.