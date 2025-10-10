KPSS 2025/2 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN? 2025 KPSS tercih tarihleri belli oldu mu?

KPSS sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından adaylar, 2025/2 merkezi atama sürecine odaklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak yerleştirmelerde kullanılacak tercih takvimi için ÖSYM'den gelecek duyuru bekleniyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu? İşte detaylar…
KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı.
Adaylar sonuç bilgilerine https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabiliyor.
Geçtiğimiz sene KPSS-2024/2 Merkezi Atama tercihleri 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılmıştı.Bu sene yapılacak 2025/2 Merkezi atama tercihleri için de sürecin sene sonuna doğru başlatılması bekleniyor.
