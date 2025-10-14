KPSS 2025/5 atama (tercih) sonuçları sorgulama: Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçları gündemde. ÖSYM tarafından yapılacak değerlendirme sürecinin son bulmasının Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları belli olacak. Peki, KPSS 2025/5 atama (tercih) sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin 247 personel alımı için tercih süreci 6 Ekim'de tamamlandı. Tercihlerin sona ermesinin ardından ise gözler ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS 2025/5 tercih sonuçlarına çevrildi.
KPSS 2025/5 atama sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması ve bakanlık bünyesindeki hastanelere yerleştirme işlemlerinin yapılması bekleniyor.
Adaylar, KPSS/5 tercih sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir.
Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer alan ilanla birlikte belli oldu.
İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşlar şöyle;