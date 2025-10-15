KPSS 2025/5 SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA PUANLARI | ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı atama taban puanları nasıl öğrenilir?

Sağlık personeli olmayı hedefleyen adaylar için yılın önemli bekleyişi sona erdi: KPSS-2025/5 tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden kimlik numaraları ve şifreyle yerleşme durumlarını kontrol ediliyor. Yayınlanan sayısal verilerde, çeşitli branşlardaki en düşük (taban) ve en yüksek puanlar dikkat çekiyor; sağlık sahasında kariyer planlayanlar için kritik bir gösterge niteliğinde. İşte, KPSS Sağlık Bakanlığı atama puanları 2025:
KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı.
29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının 15 bin 247 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri ardından yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2025 tarihinden itibaren erişiliyor.