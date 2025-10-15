Haberler Yaşam Haberleri KPSS 2025/5 SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı sonuçları erişime açıldı!
Giriş Tarihi: 15.10.2025 00:48

Son dakika! ÖSYM, KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçlarını açıkladı. 15 bin 247 kadro için gerçekleştirilen yerleştirme süreci tamamlandı. Adaylar, KPSS-2025/5 tercih sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sitesi sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabiliyor. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı ve detaylar…

ÖSYM'den beklenen açıklama geldi! KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı. 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında alınan tercihler doğrultusunda 15 bin 247 sözleşmeli pozisyona yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sağlık teknikeri, hemşire, fizyoterapist, avukat gibi birçok unvanda atama yapıldı. Adaylar, sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih (atama) sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sonuç ekranı.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi! KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları erişime açıldı. 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı kapsamında yapılan tercihler tamamlandı ve sonuçlar adayların erişimine sunuldu.

Adaylar, KPSS-2025/5 tercih sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla görüntüleyebiliyor.

KPSS 2025/5 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KPSS 2025/5 ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS/5 tercih sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir.

ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer alan ilanla birlikte belli oldu.

İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşlar şöyle;

  • AVUKAT 50
  • BİYOLOG 15
  • BÜRO PERSONELİ 290
  • ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 102
  • DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 45
  • DİYETİSYEN 116
  • EBE 805
  • FİZYOTERAPİST 133
  • GERONTOLOG 8
  • HEMŞİRE 6.445
  • İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 18
  • KLİNİK PSİKOLOG 60
  • SOSYAL ÇALIŞMACI 76
  • ODYOLOG 17
  • PERFÜZYONİST 27
  • PSİKOLOG 63
  • SAĞLIK FİZİKÇİSİ 12
  • MİMAR 40
  • DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ 14
  • MÜHENDİS 122
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 303
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 166
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 129
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 233
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 139
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 135
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 28
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 120
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.809
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 10
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 439
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) 36
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 58
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 29
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 79
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 6
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 8
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 917
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 1.370
  • SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) 27
  • SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 5
  • SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 10
  • SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 150
  • SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 6
  • SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 13
  • SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 35
  • DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 11
  • TEKNİKER 233
  • TEKNİSYEN 231
