KPSS alan sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM 2022 KPSS alan bilgisi sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı!

KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman sorusu aratılmaya başladı. Sınava bu kadar az bir süre kalmışken adaylar KPSS alan sınavı kaç soru, kaç dakika, soruları ve konularını araştırıyor. 31 Temmuzda girilen ÖABT, GB-GT sınavları ile birlikte KPSS gündemde önemli bir yer tuttu. Şimdi de KPSS alan sınavı 2022 sürekli aratılıyor. Peki, KPSS alan sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte ÖSYM AİS ile KPSS alan sınav giriş belgesi sorgula tıkla al!