KPSS alan sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM 2022 KPSS alan bilgisi sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı!

KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman sorusu aratılmaya başladı. Sınava bu kadar az bir süre kalmışken adaylar KPSS alan sınavı kaç soru, kaç dakika, soruları ve konularını araştırıyor. 31 Temmuzda girilen ÖABT, GB-GT sınavları ile birlikte KPSS gündemde önemli bir yer tuttu. Şimdi de KPSS alan sınavı 2022 sürekli aratılıyor. Peki, KPSS alan sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte ÖSYM AİS ile KPSS alan sınav giriş belgesi sorgula tıkla al!
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimi ile belli olan KPSS lisans oturumlarında sıra alan bilgisinde!
KPSS alan sınav tarihi 6 – 7 Ağustos olarak belirlendi.
Bu hafta sonu yapılacak sınavlar alanlara göre iki günde gerçekleşecek.
ALAN BİLGİSİ GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!
Geçtiğimiz günlerde lisans belgelerinin ardından alan giriş yerleri de açıklanmıştı. ÖSYM ile belgeye ulaşmak için:
KPSS ALAN BİLGİSİ KONULARI
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye)
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik)
Alan Bilgisi sınavlarında mezun olunan bölümlere göre soru sorulur.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI KAÇ DAKİKA – KAÇ SORU?
Sınavda her alandan 40 soru soruluyor. Sorular için toplamda 50 dakika süre veriliyor.
*İstatistik sınavına katılacakların sınav süresi 60 dakikadır.
6 Ağustos 1. Oturum: Saat 10.15
6 Ağustos 2. Oturum: Saat 14.45
7 Ağustos 1. Oturum: Saat 10.15