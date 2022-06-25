Haberler Yaşam Haberleri KPSS başvuru ne zaman, başladı mı? ÖSYM ile 2022 Ortaaöğretim ve önlisans KPSS ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 25.6.2022 21:14

KPSS başvuru ne zaman, başladı mı? ÖSYM ile 2022 Ortaaöğretim ve önlisans KPSS ne zaman, hangi tarihte?

KPSS başvuru ne zaman, başladı mı? ÖSYM ile 2022 Ortaaöğretim ve önlisans KPSS ne zaman, hangi tarihte?

ÖSYM tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS başvuruları tarihleri belli oldu. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen yüz binlerce aday başvuru işlemlerini tamamlamak zorunda. Mayıs ayında alınan lisans başvurularının ardından ön lisans başvuruları Ağustos ayında, ortaöğretim başvuruları ise Eylül ayında alınacak. Peki KPSS başvuru ne zaman, başladı mı? ÖSYM ile 2022 Ortaaöğretim ve önlisans KPSS ne zaman, hangi tarihte?

Devlet memuru olma adayları Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında KPSS başvurularını tamamlamak istiyor. ÖSYM tarafından her sene düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili olarak KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap aranıyor. İşte KPSS 2022 başvuru tarihleri ve sınav takvimi

KPSS ÖNLİSANS

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.

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KPSS başvuru ne zaman, başladı mı? ÖSYM ile 2022 Ortaaöğretim ve önlisans KPSS ne zaman, hangi tarihte?
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