KPSS başvuru ne zaman, başladı mı? ÖSYM ile 2022 Ortaaöğretim ve önlisans KPSS ne zaman, hangi tarihte?

Devlet memuru olma adayları Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında KPSS başvurularını tamamlamak istiyor. ÖSYM tarafından her sene düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili olarak KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap aranıyor. İşte KPSS 2022 başvuru tarihleri ve sınav takvimi
KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak.
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek.
KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.