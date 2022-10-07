KPSS DHBT başvuru tarihleri ve geç başvuru günü ÖSYM tarafından açıklandı! ÖSYM KPSS DHBT başvuru ücreti 2022 ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

KPSS DHBT başvuruları başladı ve 2022 yılının son KPSS sınavı bu olacak. Bu sebeple vatandaşlar, KPSS DHBT 2022 sınavı ne zaman, KPSS DHBT başvuruları ne zamana kadar sürecek sorusuna yanıt arıyor. Başvuru kılavuzu ile KPSS DHBT başvuru ücreti 2022 de belli oldu. Peki, KPSS DHBT başvurusu ne zaman? İşte detaylar...