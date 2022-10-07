KPSS DHBT başvuru tarihleri ve geç başvuru günü ÖSYM tarafından açıklandı! ÖSYM KPSS DHBT başvuru ücreti 2022 ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

KPSS DHBT başvuruları başladı ve 2022 yılının son KPSS sınavı bu olacak. Bu sebeple vatandaşlar, KPSS DHBT 2022 sınavı ne zaman, KPSS DHBT başvuruları ne zamana kadar sürecek sorusuna yanıt arıyor. Başvuru kılavuzu ile KPSS DHBT başvuru ücreti 2022 de belli oldu. Peki, KPSS DHBT başvurusu ne zaman? İşte detaylar...
KPSS DHBT BAŞVURULARI BAŞLADI – SON TARİH NE ZAMAN?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları başladı. 7 Ekim 2022 tarihinde başlayan başvurular, 17 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.
KPSS DHBT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
DHBT başvuru ücreti 115 TL'dir.
DHBT SINAVI NE ZAMAN?
DHBT sınavı 27 Kasım 2022 saat 10.15 tarihinde yapılacak.
DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DHBT sınav sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.