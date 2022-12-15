KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM AİS sonuç ekranı ile 2022 KPSS DHBT sonuçları sorgulama

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. ÖSYM AİS sonuç ekranı üzerinden sınav sonuçları öğrenilebilir. Yılın son Kamu Personeli Seçme Sınavı 27 Kasım 2022 tarihinde yapılmıştı. Peki, KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte bu konu hakkında detaylar...