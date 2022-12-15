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Giriş Tarihi: 15.12.2022 10:06 Son Güncelleme: 15.12.2022 10:06

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM AİS sonuç ekranı ile 2022 KPSS DHBT sonuçları sorgulama

KPSS DHBT sonuç öğrenme ekranı erişime açılıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na 27 Kasım’da giren adaylar, sonuçların açıklanması için gün sayıyor. Birçok adayı, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM AİS sonuç ekranı üzerinden adaylar, yılın son KPSS sonuçları duyurusu hakkında detaylı bilgilere erişebilecek. Peki, 2022 KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM AİS sonuç ekranı ile 2022 KPSS DHBT sonuçları sorgulama

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. ÖSYM AİS sonuç ekranı üzerinden sınav sonuçları öğrenilebilir. Yılın son Kamu Personeli Seçme Sınavı 27 Kasım 2022 tarihinde yapılmıştı. Peki, KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte bu konu hakkında detaylar...

DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Kasım'da gerçekleştirilen DHBT sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM takvimine göre, 2022 DHBT sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

DHBT SINAV KONULARI

a) İslam İnanç Esasları

b) İslam İbadet Esasları

c) Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)

ç) Siyer

d) İslam Ahlakı

DHBT NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almak isteyenlerin girdiği sınav DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) adını almaktadır. DHBT'ye girmek isteyen adayların ayrıca KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarına da girmeleri gerekmektedir. DHBT puanı 2 yıl geçerli olmaktadır.

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KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM AİS sonuç ekranı ile 2022 KPSS DHBT sonuçları sorgulama
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