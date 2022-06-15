KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS geç başvuru tarihi nedir, başladı mı, ne zaman bitecek? ÖSYM açıklaması

KPSS geç başvuru tarihi geldi! ÖSYM takvimi ile adaylarla paylaşılan tarihlerde ikinci bir başvuru fırsatı sunulan geç başvuru sistemi için kamuda memur olmak isteyen adaylar bekliyor. Sürecin en merak edilen konusu ise KPSS geç başvuru ücreti 2022 oldu. Geç yapılması halinde ücretin değiştiği sınav hakkında kılavuz ile araştırmalar sürüyor. Peki, KPSS geç başvuru ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte tüm detaylar…