KPSS geçerlilik süresi son dakika: KPSS puanı kaç yıl geçerli 2022? İletişim Başkanı Altun’dan açıklama!

KPSS geçerlilik süresi son dakika açıklamasıyla değişti. İptal olan lisans sınavı ardından adayların gündeminde yer almaya başlayan KPSS sınavı geçerlilik süresi 2022 yılı için yanıt buldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklaması ile kamu personeli olmak isteyen adaylara önceki puanlar ve gelecek sınav takvimi hakkında bilgi verdi. Peki, KPSS kaç yıl geçerli? İşte, o açıklama…
KPSS GEÇERLİLİK SÜRESİ DEĞİŞTİ!
İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile KPSS sınavı geçerlilik süresi için şu bilgileri paylaştı:
"Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır.
Süreci en başından beri titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, bu konuda tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade edilmeyecektir."
KAMU PERSONEL ALIMI ERTELENDİ Mİ?
Altun, gelecek başvurular için de açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir."
KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
İptal olan lisans oturumları ardından yeni ÖSYM başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan KPSS sınav takvimi hakkında şu açıklama geldi:
"İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı oluşturmaktır"