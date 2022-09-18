KPSS sınav tarihi geldi çattı. Bugün yeniden düzenlenecek olan 2022 Lisans sınavına binlerce aday yeniden katılım sağlayacak. Bugünkü sınav Genel Yetenek, Genel Kültür olmak üzere iki oturumdan oluşacak. Bunlardan ilki saatler 10.15'i gösterdiğinde başlayacak. Öte yandan "2022 KPSS 1. Ve 2. Oturum ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları yanıt arıyor. İşte KPSS lisans sınav süresi ve tüm detaylar.

KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Bilindiği üzere 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), lisans oturumu; bazı soruların Yediiklim Yayınları tarafından hazırlanan deneme sınavlarındaki sorularla aynı olduğu iddialarının ardından iptal edilmişti. Sınavın telafisi ise bugün düzenlenecek. Binlerce aday bugün genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki oturuma katılacak.