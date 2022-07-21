KPSS ne zaman, başvurular başladı mı? 2022 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı ve başvuru tarihleri

KPSS sınav tarihleri ve başvuruları, yaklaşan lisans sınavı sebebiyle merak ediliyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2022 sınav takvimine göre merak edilen sorular da yanıt bulmuş oldu. İşte, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca açıklanan takvim neticesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS sınav tarihleri ve sınav takvimi 2022
ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvime göre; KPSS Ön lisans başvuruları, 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.
KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.
Alan bilgisi: 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak.
ÖABT: 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
DHBT 27 Kasım'da yapılacak
KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılacak.
KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.
KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.