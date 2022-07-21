KPSS ne zaman, başvurular başladı mı? 2022 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı ve başvuru tarihleri

KPSS sınav tarihleri ve başvuruları, yaklaşan lisans sınavı sebebiyle merak ediliyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2022 sınav takvimine göre merak edilen sorular da yanıt bulmuş oldu. İşte, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca açıklanan takvim neticesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS sınav tarihleri ve sınav takvimi 2022