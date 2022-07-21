Haberler Yaşam Haberleri KPSS ne zaman, başvurular başladı mı? 2022 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı ve başvuru tarihleri
Giriş Tarihi: 21.7.2022 09:59

KPSS ne zaman, başvurular başladı mı? 2022 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı ve başvuru tarihleri

Kamu Personeli Seçme Sınavı sınavlarına hazırlanan adaylar KPSS ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen adaylar lisans, ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihlerini araştırıyor. ÖSYM sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlamaktadır. KPSS Lisans başvuruları tamamlandı, sıradan önlisans ve ortaöğretim başvuruları geliyor. Peki KPSS ne zaman, başvurular başladı mı? İşte, 2022 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı ve başvuru tarihleri ile ilgili tüm bilgiler…

KPSS ne zaman, başvurular başladı mı? 2022 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı ve başvuru tarihleri

KPSS sınav tarihleri ve başvuruları, yaklaşan lisans sınavı sebebiyle merak ediliyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2022 sınav takvimine göre merak edilen sorular da yanıt bulmuş oldu. İşte, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca açıklanan takvim neticesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS sınav tarihleri ve sınav takvimi 2022

2022 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvime göre; KPSS Ön lisans başvuruları, 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.

Alan bilgisi: 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak.

ÖABT: 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

DHBT 27 Kasım'da yapılacak

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılacak.

KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

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KPSS ne zaman, başvurular başladı mı? 2022 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavı ve başvuru tarihleri
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