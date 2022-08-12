Memur olmak isteyenler adaylar için KPSS sınav takvimi tarihleri belli oldu. ÖSYM 2022 sınav takviminde belirlenen lise ortaöğretim başvurularına yönelik araştırmalarda hız kazandı. Lise yani ortaöğretim mezuniyet hakkı elde eden ve sınava katılım göstermeyi düşünenlerin başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. İptal edilen oturumlar sonrası ÖSYM yeni sınav tarihlerini açıkladı. Peki KPSS ne zaman? ÖSYM ile 2022 KPSS ön lisans, ortaöğretim ve lisans başvuru ve sınav tarihleri takvimi