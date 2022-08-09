KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM ile 2022 KPSS lisans - önlisans, alan sınav, ÖABT ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

2022 KPSS lisans sınavının iptal edilmesinin ardından yenilenen ÖSYM sınav takvimi ile tekrarlanacak olan KPSS ne zaman yapılacak? sorusu adaylar tarafından merak edilerek yoğun şekilde "2022 KPSS lisans - önlisans ne zaman, hangi tarihte?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? 2022 KPSS LİSANS - ÖNLİSANS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman yapılacak? sorusunun cevapları ve tüm bilgiler şöyle;