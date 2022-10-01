Haberler Yaşam Haberleri KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? 2022 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi alma ekranı ve sınav süresi!
Giriş Tarihi: 1.10.2022 07:41

KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? 2022 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi alma ekranı ve sınav süresi!

Yarın düzenlenecek olan KPSS ÖABT sınavı süresi, sınav giriş belgesi ve birçok detayla bugün gündemdeki yerini aldı. Binlerce öğretmen adayı bu Pazar günü bu sınava katılım sağlamaya hazırlanıyor. Bu noktada ise bugünden “KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?” sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM konuya ilişkin tüm detayları duyurmuştu. Peki, 2022 KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte konuya dair tüm detaylar.

KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? 2022 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi alma ekranı ve sınav süresi!

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında gerçekleşecek olan KPSS ÖABT sınavı süresi ve bu gibi birçok detayla adayların da merak konusu haline geldi. ÖSYM sınavın 2 Ekim tarihinde yapılacağını ifade etmişti. Öğretmen adayları "2022 KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?" sorularına bugünden yanıt aramaya başladı. İşte KPSS ÖABT sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı, sınav süresi ve tüm detaylar.

KPSS ÖABT ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM AİS ile 2022 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

2022 KPSS ÖABT Sınavı (Öğretmenlik Alan Bilgisi) ise 2 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek ve sınav saat 10:15'te başlayacak.

ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmek yasaktır.

KPSS ÖABT ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM AİS ile 2022 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI!

2022 KPSS ÖABT (Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) sınava giriş belgeleri yayınlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Eylül 2022 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KPSS ÖABT ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? ÖSYM AİS ile 2022 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

DİKKAT!

02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.''

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? 2022 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi alma ekranı ve sınav süresi!
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