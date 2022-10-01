KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? 2022 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi alma ekranı ve sınav süresi!

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında gerçekleşecek olan KPSS ÖABT sınavı süresi ve bu gibi birçok detayla adayların da merak konusu haline geldi. ÖSYM sınavın 2 Ekim tarihinde yapılacağını ifade etmişti. Öğretmen adayları "2022 KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?" sorularına bugünden yanıt aramaya başladı. İşte KPSS ÖABT sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı, sınav süresi ve tüm detaylar.