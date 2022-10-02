KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI! ÖSYM ile 2022 Lisans KPSS ÖABT soruları ve cevapları PDF indir

"KPSS ÖABT soruları ve cevapları" ÖSYM tarafından son dakika olarak yayımlandı. 2 Ekim 2022 Pazar günü yapılan sınava girenler doğru ve yanlış sayılarını tespit etmek isteyerek sorular ve yanıtlarına erişmek adına 2022 Lisans KPSS ÖABT soruları ve cevapları PDF indir şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
ÖSYM ile 2022 Lisans KPSS ÖABT soru ve yanıtları ile tüm detaylar şöyle;
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu detaylar yer alıyor;
02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10'ları) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Ekim 2022 tarihinde saat 18.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 12 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sonlanacaktır.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS ÖABT sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde adaylara duyurulacak.
Aşağıda yer alan linkle KPSS ÖABT soru ve cevaplarına erişebilirsiniz.