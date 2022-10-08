KPSS önlisans ne zaman? 2022 KPSS önlisans sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç soru kaç dakika?

KPSS ÖNLİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." İfade edildi.

KPSS Önlisans sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor.