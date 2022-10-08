KPSS önlisans ne zaman? 2022 KPSS önlisans sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç soru kaç dakika?

KPSS önlisans 2022 için son geri sayım başladı. Açıklanan KPSS sınav giriş belgesi de adayların yanında bulundurması gereken belgeler arasında yer alıyor. KPSS önlisans saat kaçta başlıyor ve bitiyor soruları soru sayısı ve sınav süresi hakkında bilgiler veriyor. Peki, KPSS önlisans sınavı ne zaman, bu Pazar mı yapılacak? İşte, ÖSYM AİS sınav yeri sorgulama…
KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Bu hafta sonu gerçekleşecek sınav için sayılı saatler kaldı. Adaylar son hazırlıklarını tamamlıyor. İşte KPSS Önlisans 2022 hakkında merak edilenler…
KPSS ÖNLİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." İfade edildi.
KPSS Önlisans sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor.
KPSS SINAV YERİ SORGULAMA
2022-KPSS Ön Lisans Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı.