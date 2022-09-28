KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM AİS ile 2022 KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS ÖNLİSANS SORU SAYISI, SINAV SÜRESİ

KPSS Lisans oturumunda adaylara, Genel Kültür ve Genel Yetenek adı altında birden fazla alanla ilgili sorular sorulur. 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu olmak üzere toplam 120 sorudur.

Aynı zamanda, KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim testleri de bu şekildedir. Sınav süresi 130 dakikadır.