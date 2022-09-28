KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM AİS ile 2022 KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM AİS ekranı üzerinden sürüyor. Üniversitelerin iki yıllık programlarından mezun olan adaylar ilgili memur pozisyonlarına başvuruda bulunmaz için KPSS puanı alacak. Sınav öncesinde KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte, 2022 KPSS önlisans sınav giriş belgesi hakkında merak edilenler…
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
Henüz KPSS Önlisans oturumu için sınav giriş belgeleri yayımlanmadı. Ancak gelişmeleri haberimizden takip edebilir aşağıda yer alan link üzerinden sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...
KPSS ÖNLİSANS SORU SAYISI, SINAV SÜRESİ
KPSS Lisans oturumunda adaylara, Genel Kültür ve Genel Yetenek adı altında birden fazla alanla ilgili sorular sorulur. 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu olmak üzere toplam 120 sorudur.
Aynı zamanda, KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim testleri de bu şekildedir. Sınav süresi 130 dakikadır.