ÖSYM takvimine göre; KPSS başvuru ve sınav tarihleri de açıklanmıştı. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak binlerce kişi bu doğrultuda; başvuru ücreti, sınav tarihi, kılavuzu gibi bilgileri öğrenmek istiyor. Söz konusu sınav farklı tarihlerde ve üç oturum halinde düzenleniyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans başvuruları ise bugün erişime açıldı. Peki KPSS önlisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman, KPSS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, sınav tarihleri ne zaman? İşte bilgiler…
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde KPSS önlisans başvurularının başladığı duyuruldu. Aşağıda detaylı bilgilere yer verildi;
2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ön Lisans), 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.
Sınava başvurular, 03 – 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS Ön Lisans kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS Ön Lisans başvuruları 03 Ağustos 2022 - 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 01 Eylül 2022 - 13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 07 Ekim 2022 - 17 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.
Başvuru ücretiyse 130 TL olarak belirlendi.
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 07 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ön Lisans 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.