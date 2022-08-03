ÖSYM takvimine göre; KPSS başvuru ve sınav tarihleri de açıklanmıştı. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak binlerce kişi bu doğrultuda; başvuru ücreti, sınav tarihi, kılavuzu gibi bilgileri öğrenmek istiyor. Söz konusu sınav farklı tarihlerde ve üç oturum halinde düzenleniyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans başvuruları ise bugün erişime açıldı. Peki KPSS önlisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman, KPSS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, sınav tarihleri ne zaman? İşte bilgiler…