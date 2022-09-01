Haberler Yaşam Haberleri KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar oldu, kaç TL? ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti 2022 belli oldu!
Giriş Tarihi: 1.9.2022 12:08 Son Güncelleme: 1.9.2022 12:08

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar oldu, kaç TL? ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti 2022 belli oldu!

KPSS ortaöğretim başvuruları başladı ve binlerce aday kamuda personel olmak için ÖSYM AİS ekranına koştu. Her yıl fiyatlar güncellendiği için, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar sorusunu yöneltiyor. KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 2022 ÖSYM KPSS kılavuzu üzerinden belli oldu. KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti de normale göre değişiyor. Peki, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar oldu, kaç TL? ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti 2022 belli oldu!

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar oldu sorusu, KPSS sınav takviminin yeniden belirlenmesi sonrası sıkça aratıldı. Başvuru tarihleri değiştikten sonra adaylar, KPSS ortaöğretim sınav ücreti 2022 değişti mi sorusunu yöneltti. Başvurular 13 Eylül 2022 tarihine kadar sürecekken, geç başvurular için ücret de değişecek. Peki, KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar 2022? İşte KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ve detaylar....

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ortaöğretim sınav ücreti 130 TL olarak belirlendi. Geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı olarak satılacak.

Böylece, ortaöğretim geç başvuru ücreti 235 TL olarak belirlendi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

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KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar oldu, kaç TL? ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti 2022 belli oldu!
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