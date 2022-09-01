KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar oldu, kaç TL? ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti 2022 belli oldu!

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar oldu sorusu, KPSS sınav takviminin yeniden belirlenmesi sonrası sıkça aratıldı. Başvuru tarihleri değiştikten sonra adaylar, KPSS ortaöğretim sınav ücreti 2022 değişti mi sorusunu yöneltti. Başvurular 13 Eylül 2022 tarihine kadar sürecekken, geç başvurular için ücret de değişecek. Peki, KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar 2022? İşte KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ve detaylar....