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Giriş Tarihi: 4.11.2022 11:02

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belgesi ÖSYM AİS ekranında sorgula

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın ortaöğretim sınavı yaklaşıyor. Sınava günler kala giriş belgesi de yayınlandı. Lisans, önlisans ve lise yani ortaöğretim düzeylerine uygun şekilde düzenlenen bu sınava önümüzdeki sene katılım sağlamak isteyenler "2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, sınav yerleri sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte KPSS sınav tarihleri ve ortaöğretim giriş yerleri sorgulama ekranı

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belgesi ÖSYM AİS ekranında sorgula

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi tarihte sorusuna sınava katılım gösterecek adaylar yanıt arıyor. Lise mezunu adayların kamuda uygun pozisyonlarda memur olması için gerçekleşecek sınav için geri sayım başladı. ÖSYM AİS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ziyaret edilirken adaylar araştırmalara başladı. İşte KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belgesi ÖSYM AİS ekranında sorgulama ekranı 2022

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre 2022 KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı 6 Kasım'da düzenlenecek.

Sınav saat 10.15'te başlayacak.

Adayların, sınav günü saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS ORTAÖĞRETM (LİSE) SORU DAĞILIMI

Ortaöğretim KPSS'nin genel yetenek sınavında Türkçe ve Matematik testi bulunur. Soru dağılımı şu şekildedir:

Türkçe = 30 Soru

Matematik ve Geometri = 30 Soru

Genel Kültür sınavında, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.

Tarih = 27 Soru

Coğrafya = 18 Soru

Vatandaşlık = 9 Soru

Güncel Bilgiler = 6 Soru

Matematik ve Türkçe testleri, okuduğunu anlamayı, mantıklı düşünmeyi, problem çözmeyi gerektirir. Tarih ve Coğrafya sınavları ise, halihazırda öğrenilen bilgilerden yola çıkarak yorum yapabilme yeteneği de ister. Vatandaşlık ve Güncel ilgiler soruları tamamen bilgiye dayalıdır. Bundan dolayı, genel kültür seviyesini artırmaya yönelik kitaplar okunmalı ve gündem yakından takip edilmelidir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada "06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

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KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belgesi ÖSYM AİS ekranında sorgula
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