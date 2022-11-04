KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belgesi ÖSYM AİS ekranında sorgula

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi tarihte sorusuna sınava katılım gösterecek adaylar yanıt arıyor. Lise mezunu adayların kamuda uygun pozisyonlarda memur olması için gerçekleşecek sınav için geri sayım başladı. ÖSYM AİS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ziyaret edilirken adaylar araştırmalara başladı. İşte KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belgesi ÖSYM AİS ekranında sorgulama ekranı 2022
ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre 2022 KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı 6 Kasım'da düzenlenecek.
Sınav saat 10.15'te başlayacak.
Adayların, sınav günü saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Ortaöğretim KPSS'nin genel yetenek sınavında Türkçe ve Matematik testi bulunur. Soru dağılımı şu şekildedir:
Türkçe = 30 Soru
Matematik ve Geometri = 30 Soru
Genel Kültür sınavında, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler soruları çıkmaktadır. Soru sayısı olarak aşağıdaki gibi bir dağılım gösterir.
Tarih = 27 Soru
Coğrafya = 18 Soru
Vatandaşlık = 9 Soru
Güncel Bilgiler = 6 Soru
Matematik ve Türkçe testleri, okuduğunu anlamayı, mantıklı düşünmeyi, problem çözmeyi gerektirir. Tarih ve Coğrafya sınavları ise, halihazırda öğrenilen bilgilerden yola çıkarak yorum yapabilme yeteneği de ister. Vatandaşlık ve Güncel ilgiler soruları tamamen bilgiye dayalıdır. Bundan dolayı, genel kültür seviyesini artırmaya yönelik kitaplar okunmalı ve gündem yakından takip edilmelidir.
ÖSYM'den yapılan açıklamada "06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.