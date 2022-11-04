KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri belgesi ÖSYM AİS ekranında sorgula

Matematik ve Türkçe testleri, okuduğunu anlamayı, mantıklı düşünmeyi, problem çözmeyi gerektirir. Tarih ve Coğrafya sınavları ise, halihazırda öğrenilen bilgilerden yola çıkarak yorum yapabilme yeteneği de ister. Vatandaşlık ve Güncel ilgiler soruları tamamen bilgiye dayalıdır. Bundan dolayı, genel kültür seviyesini artırmaya yönelik kitaplar okunmalı ve gündem yakından takip edilmelidir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada "06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.